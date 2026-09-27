Людям з інвалідністю нарахують виплати у жовтні: скільки можна отримати

Українське законодавство гарантує щомісячну фінансову підтримку громадянам, які втратили працездатність. Проте підсумкова сума у гаманці може кардинально відрізнятися залежно від кількох ключових факторів.

Які виплати можуть отримати люди з інвалідністю у жовтні

У жовтні люди з інвалідністю продовжать отримувати пенсії або державну соціальну допомогу залежно від наявності страхового стажу та інших умов, нагадує Пенсійний фонд.

Сума виплати може суттєво відрізнятися, адже для пенсії по інвалідності важливими є група інвалідності, вік, страховий стаж та заробіток людини. Загалом пенсія по інвалідності у разі захворювання призначається у такому розмірі від пенсії за віком:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%.

Для призначення пенсії також необхідний певний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність, і може становити від 1 до 15 років.

Якщо страхового стажу недостатньо

Не всі люди з інвалідністю мають достатньо страхового стажу для призначення пенсії. У такому разі за певних умов можна отримувати державну соціальну допомогу.

Довідково! Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Базовий розмір допомоги становить:

для людей з інвалідністю I групи - 100%, тобто 2 595 гривень;

II групи – 80%, або 2 076 гривень;

III групи – 60%, або 1 557 гривень.

При цьому в окремих випадках передбачені додаткові виплати та надбавки. Зокрема, вони можуть стосуватися дітей з інвалідністю та людей, які здійснюють догляд.

Тому фактична сума, яку людина отримає у жовтні, може бути вищою за базовий розмір допомоги.

Як отримати 100% пенсії по інвалідності

Нагадаємо, раніше ми писали, що непрацюючі пенсіонери з II та III групами інвалідності мають право на отримання повної виплати, про що детальніше можна прочитати у матеріалі Пенсія зросте з 50% до 100%.

Якщо ви припинили працювати і маєте достатньо стажу (наприклад, для жінки, яка отримала II групу до 46 років, це 20 років стажу), пенсія зросте до 100% від вікової.