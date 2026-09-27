Людям з інвалідністю нарахують виплати у жовтні: скільки можна отримати
Українське законодавство гарантує щомісячну фінансову підтримку громадянам, які втратили працездатність. Проте підсумкова сума у гаманці може кардинально відрізнятися залежно від кількох ключових факторів.
Які виплати можуть отримати люди з інвалідністю у жовтні
У жовтні люди з інвалідністю продовжать отримувати пенсії або державну соціальну допомогу залежно від наявності страхового стажу та інших умов, нагадує Пенсійний фонд.
Сума виплати може суттєво відрізнятися, адже для пенсії по інвалідності важливими є група інвалідності, вік, страховий стаж та заробіток людини. Загалом пенсія по інвалідності у разі захворювання призначається у такому розмірі від пенсії за віком:
- I група – 100%;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Для призначення пенсії також необхідний певний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність, і може становити від 1 до 15 років.
Якщо страхового стажу недостатньо
Не всі люди з інвалідністю мають достатньо страхового стажу для призначення пенсії. У такому разі за певних умов можна отримувати державну соціальну допомогу.
Довідково! Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.
Базовий розмір допомоги становить:
- для людей з інвалідністю I групи - 100%, тобто 2 595 гривень;
- II групи – 80%, або 2 076 гривень;
- III групи – 60%, або 1 557 гривень.
При цьому в окремих випадках передбачені додаткові виплати та надбавки. Зокрема, вони можуть стосуватися дітей з інвалідністю та людей, які здійснюють догляд.
Тому фактична сума, яку людина отримає у жовтні, може бути вищою за базовий розмір допомоги.
Як отримати 100% пенсії по інвалідності
Нагадаємо, раніше ми писали, що непрацюючі пенсіонери з II та III групами інвалідності мають право на отримання повної виплати, про що детальніше можна прочитати у матеріалі Пенсія зросте з 50% до 100%.
Якщо ви припинили працювати і маєте достатньо стажу (наприклад, для жінки, яка отримала II групу до 46 років, це 20 років стажу), пенсія зросте до 100% від вікової.