Як оформити пенсію у 2026 році

Подати заяву можна у будь-якому сервісному центрі ПФУ або в електронній формі через вебпортал Фонду, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Разом із заявою потрібно надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток, свідоцтва про народження дітей);

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Подати документи можна за місяць до досягнення пенсійного віку.

Зокрема, документи повинні бути подані в оригіналах або кольорові скан-копії чи фото.

Нагадаємо, що у 2026 році вийти на пенсію можна у 60 років за наявності 33 років страхового стажу. Вихід на відпочинок у 63 роки можливий, якщо є 23 роки стажу. А у 65 років можна отримувати виплати, якщо стажу щонайменше 15 років.

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Зокрема, пенсія надходить людині щомісячно з 4 по 25 число. Точної дати нарахування виплат для всіх літніх людей не існує.