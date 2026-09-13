Держава оплачує догляд за родичем: хто може податися на виплату допомоги

Допомога близьким може стати не лише моральним обов'язком, але й підставою для фінансової підтримки від держави. Проте для успішного оформлення таких виплат доведеться врахувати кілька суворих умов.

Хто може розраховувати на фінансову допомогу на догляд?

Українці, які проживають разом із людиною з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та доглядають за нею, мають право на щомісячну допомогу. У 2026 році максимальний розмір такої компенсації сягає 3209 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

При цьому, розмір виплати не є фіксованим, його визначають індивідуально. Головний критерій – середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців.

Важливо розуміти, що гроші нарахують лише за умови, якщо людина дійсно потребує постійного стороннього догляду, і це підтверджено офіційним висновком лікарської комісії.

Крім того, обов'язковою вимогою є спільна реєстрація або фактичне проживання на одній житловій площі. Цікаво, що ваше офіційне працевлаштування жодним чином не позбавляє вас права на ці гроші.

На який термін призначають гроші та куди нести заяву?

Зазвичай держава погоджує таку допомогу на шість місяців. Однак, якщо ви є непрацюючим пенсіонером, цей термін автоматично подовжують до одного року. Щоб кошти почали надходити якнайшвидше, варто подати весь пакет документів до кінця поточного місяця у сервісні центри ПФУ, місцеві ЦНАПи або через уповноважених осіб місцевих рад.

Для оформлення вам знадобляться: заява, декларація про доходи, висновок лікарської комісії та довідка МСЕК. Якщо ви прописані за різними адресами, але живете разом, доведеться додатково взяти Акт обстеження матеріально-побутових умов.

Що відомо про передісторію цих виплат та медичні довідки?

На практиці українці нерідко стикаються з бюрократичними перепонами, коли лікарсько-консультативні комісії вимагають попереднього стаціонарного лікування хворого.

Проте, згідно з Наказом МОЗ України № 667, головним критерієм для видачі документа є наявність обмежень життєдіяльності через психічний розлад, наприклад, проблеми із самообслуговуванням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що держава передбачає й інші види соціальної підтримки та пільг для людей з інвалідністю, які залежать від їхніх конкретних потреб.