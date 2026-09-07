Кому призначать державну допомогу?

Українці, які фактично проживають та доглядають за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, можуть оформити щомісячну допомогу. У 2026 році максимальний розмір такої виплати становить 3 209 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Сума розраховується індивідуально і залежить від сукупного доходу всіх членів сім'ї за останні пів року. Однак, щоб гроші надійшли на рахунок, людина з інвалідністю має потребувати постійного стороннього догляду за висновком лікарської комісії.

Зверніть увагу! Важливою вимогою є спільна реєстрація або фактичне проживання заявника та особи, за якою доглядають, на одній житловій площі. При цьому факт працевлаштування доглядача жодним чином не впливає на право отримувати допомогу.

На який термін призначають виплати та куди нести документи?

Стандартно держава призначає таку допомогу на 6 місяців, але для непрацюючих пенсіонерів-доглядачів цей термін одразу подовжують до року. Кошти починають нараховувати з місяця звернення, якщо встигнути подати весь пакет документів до кінця календарного місяця.

Оформити заявку можна у сервісних центрах ПФУ, місцевих ЦНАПах або через уповноважених осіб місцевих рад.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для успішного оформлення знадобляться заява, декларація про доходи сім'ї, висновок лікарської комісії та довідка МСЕК. Якщо ви прописані за різними адресами, але живете разом, доведеться додатково отримати Акт обстеження матеріально-побутових умов від місцевої ради.

Що робити, якщо медики безпідставно відмовляють у довідці?

На практиці українці часто стикаються з тим, що лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) відмовляються видавати висновок про потребу в догляді, вимагаючи попереднього стаціонарного лікування хворого.

Річ у тім, що Наказ МОЗ України № 667 від 2013 року містить вичерпний перелік підстав для видачі документа. Головним критерієм є наявність обмежень життєдіяльності через психічний розлад, таких як проблеми із самообслуговуванням чи контролем поведінки.

Раніше ми також писали про те, що держава передбачає різні види соціальної підтримки для людей з інвалідністю та їхніх родин. Частина таких виплат залежить від конкретних обставин і потреб людини.