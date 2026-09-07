Кому будет назначена государственная помощь?

Украинцы, которые фактически проживают и ухаживают за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут оформить ежемесячное пособие. В 2026 году максимальный размер такой выплаты составляет 3 209 гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода всех членов семьи за последние полгода. Однако для того, чтобы деньги поступили на счет, инвалид должен нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.

Обратите внимание! Важным требованием является совместная регистрация или фактическое проживание заявителя и лица, за которым осуществляется уход, на одной жилплощади. При этом факт трудоустройства ухаживающего лица никоим образом не влияет на право получать пособие.

На какой срок назначают выплаты и куда подавать документы?

Обычно государство назначает такую помощь на 6 месяцев, но для неработающих пенсионеров-опекунов этот срок сразу продлевается до года. Средства начинают начислять с месяца обращения, если успеть подать весь пакет документов до конца календарного месяца.

Оформить заявку можно в сервисных центрах ПФУ, местных ЦПАУ или через уполномоченных лиц местных Рад.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для успешного оформления понадобятся заявление, декларация о доходах семьи, заключение врачебной комиссии и справка МСЭК. Если вы прописаны по разным адресам, но живете вместе, придется дополнительно получить Акт обследования материально-бытовых условий от Рады.

Что делать, если медики безосновательно отказывают в выдаче справки?

На практике украинцы часто сталкиваются с тем, что врачебно-консультативные комиссии (ВКК) отказываются выдавать заключение о необходимости ухода, требуя предварительного стационарного лечения больного.

Дело в том, что Приказ Минздрава Украины № 667 от 2013 года содержит исчерпывающий перечень оснований для выдачи документа. Главным критерием является наличие ограничений жизнедеятельности из-за психического расстройства, таких как проблемы с самообслуживанием или контролем поведения.

Ранее мы также писали о том, что государство предусматривает различные виды социальной поддержки для людей с инвалидностью и их семей. Часть таких выплат зависит от конкретных обстоятельств и потребностей человека.