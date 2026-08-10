Кто может получить государственную помощь?

Украинцы, которым установлена инвалидность, могут получать государственную денежную поддержку. Если у человека есть необходимый страховой стаж, ему назначают пенсию по инвалидности, а при его отсутствии в отдельных случаях можно оформить государственную социальную помощь.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Там также поясняют, что при расчете размера пенсии к страховому стажу засчитывается не только уже накопленный стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Обратите внимание! Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Конкретное требование зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и определяется в процентах от пенсии по возрасту:

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для лиц с инвалидностью I группы – 100%;

для II группы – 90%;

для III группы – 50%.

Также следует знать, что пенсия назначается со дня установления инвалидности, если человек обратился в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после получения соответствующего статуса.

Кто может получать пособие без страхового стажа

Если страхового стажа недостаточно, в назначении пенсии по инвалидности могут отказать. В таком случае человек может претендовать на государственную социальную помощь, которую назначают органы социальной защиты.

Такую поддержку, в частности, могут получать люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, отдельные лица с инвалидностью I группы, а также малообеспеченные граждане в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию.

Справочно! Размер помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Соответственно, выплаты составляют:

для I группы – 2 595 гривен;

для II группы – 2 076 гривен;

для III группы – 1 557 гривен.

Также предусмотрены отдельные выплаты и надбавки для детей с инвалидностью и людей, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью.

Ранее мы также писали, что люди с инвалидностью могут оформить не только пенсию, но и ряд государственных льгот и компенсаций. Право на них зависит от группы инвалидности и вида назначенной помощи.