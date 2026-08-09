Кому государство выплачивает сразу 10 пенсий

Не все украинцы после выхода на пенсию получают только ежемесячные выплаты. Для отдельных категорий граждан закон предусматривает единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Получить такую выплату могут только те украинцы, которые на момент достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении, занимали должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, имеют необходимый страховой стаж и до этого не получали никакого вида пенсии.

Обратите внимание! Это касается работников образования, здравоохранения и социальной защиты, а также артистов театрально-концертных учреждений, спортсменов, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и членов национальных сборных.

Более того, к специальному стажу зачисляется только работа в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, которые Кабмин включил в перечень, дающий право на пенсию за выслугу лет. А для назначения пособия необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

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Как подтверждается право на выплату

При назначении единовременного пособия Пенсионный фонд проверяет специальный стаж по записям в трудовой книжке, данным Реестра застрахованных лиц и, при необходимости, другим документам.

Если человек работал на различных должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, такие периоды могут суммироваться. Само пособие выплачивается однократно, не облагается налогом и финансируется за счет средств государственного бюджета.

Важно! Ее размер равен десяти месячным пенсиям, рассчитанным на день назначения пенсии.

Кому назначают пенсию за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается отдельным категориям работников, профессии которых определены законодательством. Для части из них право на такую пенсию возникает независимо от возраста, для других – только после достижения установленного законом возраста и при наличии необходимого стажа.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают: если человек после назначения пенсии за выслугу лет вновь устраивается на должность, которая также дает право на такой вид пенсии, ее выплату временно приостанавливают на весь период работы.

Что еще стоит знать о пенсиях

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет – 15 лет.