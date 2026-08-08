Кто получит 650 гривен к пенсии

В августе часть украинцев получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Выплату назначают ветеранам войны и отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Помощь в размере 650 гривен получат:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и погибших защитников и защитниц Украины;

супруги или супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак;

один из супругов умерших участников войны, если после их смерти не было повторного брака;

одинокие жены или мужья умерших участников боевых действий;

супруги или супруги умерших жертв нацистских преследований, которые не вступили в повторный брак и имели статус инвалида.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Большинству получателей пособие будет выплачено автоматически вместе с пенсией. Однако отдельным гражданам, не состоящим на учете в Пенсионном фонде в качестве пенсионеров или не проходящим службу, необходимо самостоятельно подать заявление.

Сделать это можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда, через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), по почте, отправив документы в территориальный орган ПФУ, или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Что еще предусмотрено в плане выплат ко Дню Независимости

Впрочем, 650 гривен – это не самый большой размер разовой помощи, которую государство выплачивает ко Дню Независимости. Для отдельных категорий украинцев сумма выплаты значительно выше.

Так, 3 100 гривен получат:

лица с особыми заслугами перед Украиной;

люди с инвалидностью вследствие войны I группы;

бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, имеющие инвалидность I группы.

В то же время 2 900 гривен предусмотрено для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы, а 2 700 гривен – для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы.

Напомним, помимо разовой помощи ко Дню Независимости, отдельные пенсионеры могут получать и ежемесячные доплаты. В частности, законодательством предусмотрены возрастные надбавки для украинцев.