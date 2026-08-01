Кому выплатят единовременное пособие

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат единовременное денежное пособие. В 2026 году части получателей его назначат автоматически, без подачи дополнительных документов.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, это касается людей, которые уже состоят на учете в государственных органах. В частности, средства будут начислены автоматически тем, кто:

получает пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

пользуется жилищной субсидией;

имеет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

при этом не проходит военную службу.

А вот самое интересное – а именно размеры разовой помощи – в 2026 году определены постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года и зависят от категории получателя.

Кому необходимо подать заявление

Автоматическое начисление предусмотрено не для всех. В Пенсионный фонд с заявлением должны обратиться украинцы, имеющие право на помощь, но:

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не получают пенсию;

не пользуются жилищной субсидией или льготами;

не проходят военную службу.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦПАУ, по почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Обратите внимание! К заявлению необходимо приложить копию паспорта, документ, подтверждающий право на выплату, а также указать банковские реквизиты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и другие необходимые сведения.

Как будут получать выплаты военнослужащие

Для ветеранов войны, продолжающих проходить военную службу, предусмотрен отдельный механизм выплаты. Средства будут перечисляться не непосредственно получателям, а на счета воинских частей, учреждений или организаций, в которых они служат.

Именно поэтому военнослужащим рекомендуют заранее проверить, располагает ли работодатель информацией об их статусе ветерана войны. Это поможет избежать задержек с начислением единовременной помощи.

Также мы сообщали, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в августе и в каких случаях Пенсионный фонд начисляет их автоматически.