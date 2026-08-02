Кто может получить 35% надбавки к пенсии

Повышение пенсии возможно не только благодаря индексации. Для отдельных категорий украинцев закон предусматривает ежемесячную надбавку, которая может составлять 35% и более от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К числу тех, кто имеет право на такую доплату, относятся многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Порядок назначения этой надбавки определен Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Обратите внимание! В определенных законодательством случаях надбавку могут назначить и отцу, если именно он занимался воспитанием детей. А также при определении права на выплату учитываются и усыновленные дети.

Доплату начисляют дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида. Ее могут получать пенсионеры, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

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Какую сумму выплачивают в 2026 году

Размер надбавки зависит от количества детей и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен. Для родителей, воспитавших пятерых детей, доплата составляет 35 % прожиточного минимума, то есть 908 гривен в месяц.

При этом за каждого следующего ребенка размер надбавки увеличивается:

за пятерых детей – 35 % (908 гривен);

на шестерых детей – 36 % (934 гривны);

на семерых детей – 37 % (960 гривен);

на восьмерых детей – 38% (986 гривен);

на девять детей – 39% (1 012 гривен);

на десять и более детей – 40% (1 038 гривен).

Поскольку размер выплаты привязан к прожиточному минимуму, после его пересмотра сумма надбавки также может измениться.

Сохраняется ли надбавка после смерти пенсионера

Закон предусматривает, что в отдельных случаях эта надбавка может учитываться при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.

Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему начисляют 70% надбавки, которую получал пенсионер, а если двое или более – 90% соответствующей доплаты.