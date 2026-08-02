Хто може отримати 35% доплати до пенсії

Підвищення пенсії можливе не лише завдяки індексації. Для окремих категорій українців закон передбачає щомісячну надбавку, яка може становити 35% і більше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одними з тих, хто має право на таку доплату, є багатодітні матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей. Порядок призначення цієї надбавки визначений Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Зверніть увагу! У визначених законодавством випадках надбавку можуть призначити й батькові, якщо саме він займався вихованням дітей. А також під час визначення права на виплату враховують і усиновлених дітей.

Доплату нараховують додатково до основної пенсії незалежно від її виду. Її можуть отримувати пенсіонери, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

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Яку суму виплачують у 2026 році

Розмір надбавки залежить від кількості дітей та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень. Для батьків, які виховали п'ятьох дітей, доплата становить 35% прожиткового мінімуму, тобто 908 гривень на місяць.

Водночас за кожну наступну дитину розмір надбавки збільшується:

за п'ятьох дітей – 35% (908 гривень);

за шістьох дітей – 36% (934 гривні);

за сімох дітей – 37% (960 гривень);

за вісьмох дітей – 38% (986 гривень);

за дев'ятьох дітей – 39% (1 012 гривень);

за десятьох і більше дітей – 40% (1 038 гривень).

Оскільки розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму, після його перегляду сума надбавки також може змінитися.

Чи зберігається надбавка після смерті пенсіонера

Закон передбачає, що в окремих випадках ця надбавка може враховуватися під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Якщо право на таку пенсію має один непрацездатний член сім'ї, йому враховують 70% надбавки, яку отримував пенсіонер, а якщо двоє або більше, враховується 90% відповідної доплати.