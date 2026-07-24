Як визначається розмір пенсії по втраті годувальника?

Як вказують у Пенсійному фонді, розмір цієї пенсії залежить від ситуації:

Якщо отримувач один, йому призначають 50% від пенсії за віком померлого годувальника.

А у випадку, коли право на таку виплату мають двоє або більше осіб, загальний розмір виплати становить 100% пенсії за віком, яку мав або міг би отримувати померлий, і ця сума розподіляється між усіма порівну.

Дітям годувальника пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні. При чому усиновлені діти мають рівні права з рідними.

Під час дії воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його завершення пенсію на випадок втрати годувальника дітям від 18 до 23 років призначають, а виплату раніше призначеної пенсії продовжують без довідки з навчального закладу. Ці дані Пенсійний фонд України отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, до осіб, що вважаються тими, які були на утриманні померлого годувальника, належать:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ті громадяни, що дійсно перебували на повному утриманні померлого годувальника;

отримували від померлого годувальника допомогу, і ця виплата була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

Якщо спиратися на постанову Кабміну 26 березня 2008 №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення", мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може менш як:

на одного непрацездатного члена родини – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

двох – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До слова, у 2026 році зріс прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Він наразі складає 2 595 гривень. Збільшились і інші мінімуми, наприклад базовий тепер – 3 209 гривень. Для осіб, що вважаються працездатними, це значення – 3 328 гривень.