Как определяется размер пенсии по потере кормильца?

Как указывают в Пенсионном фонде, размер этой пенсии зависит от ситуации:

Если получатель один, ему назначают 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.

А в случае, когда право на такую выплату имеют два или более человека, общий размер выплаты составляет 100% пенсии по возрасту, которую получал или мог бы получать умерший, и эта сумма распределяется между всеми поровну.

Детям кормильца пенсия назначается независимо от того, находились ли они на его иждивении. При этом усыновленные дети имеют равные права с родными.

Во время действия военного положения в Украине и в течение одного месяца после его окончания пенсия в случае потери кормильца детям в возрасте от 18 до 23 лет назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без справки из учебного заведения. Эти данные Пенсионный фонд Украины получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования,

– указывает ПФУ.

Отметим, к лицам, считающимся находившимися на иждивении умершего кормильца, относятся те, кто:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

действительно находились на полном иждивении умершего кормильца;

получали от умершего кормильца помощь, и эта выплата была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Если опираться на постановление Кабмина от 26 марта 2008 года № 265 "Некоторые вопросы пенсионного обеспечения", минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть меньше:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

двух – 120 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

трех и более – 150 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К слову, в 2026 году вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время он составляет 2 595 гривен. Увеличились и другие минимумы, например, базовый теперь составляет 3 209 гривен. Для лиц, считающихся трудоспособными, этот показатель – 3 328 гривен.