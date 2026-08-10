Хто зможе отримати державну допомогу?

Українці, яким встановили інвалідність, можуть отримувати державну грошову підтримку. Якщо людина має необхідний страховий стаж, їй призначають пенсію по інвалідності, а за його відсутності в окремих випадках можна оформити державну соціальну допомогу.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України. Там також пояснюють, що під час обчислення розміру пенсії до страхового стажу зараховується не лише вже набутий стаж, а й період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Зверніть увагу! Для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу. Конкретна вимога залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та визначається у відсотках від пенсії за віком:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

для осіб з інвалідністю I групи – 100%;

для II групи – 90%;

для III групи – 50%.

Також слід знати, що пенсію призначають із дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після отримання відповідного статус.

Хто може отримувати допомогу без страхового стажу

Якщо страхового стажу недостатньо, у призначенні пенсії по інвалідності можуть відмовити. У такому разі людина може претендувати на державну соціальну допомогу, яку призначають органи соціального захисту.

Таку підтримку, зокрема, можуть отримувати люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю, окремі особи з інвалідністю I групи, а також малозабезпечені громадяни віком від 65 років, які не набули права на пенсію.

Довідково! Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Відповідно, виплати складають:

для I групи – 2 595 гривень;

для II групи – 2 076 гривень;

для III групи – 1 557 гривень.

Також окремі виплати та надбавки передбачені для дітей з інвалідністю і людей, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Також раніше ми писали, що люди з інвалідністю можуть оформити не лише пенсію, а й низку державних пільг та компенсацій. Право на них залежить від групи інвалідності та виду призначеної допомоги.