Какую денежную помощь могут получить люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью могут получать государственную денежную поддержку в двух формах: пенсию по инвалидности или государственную социальную помощь. Вид выплаты зависит, прежде всего, от наличия страхового стажа.

В Пенсионном фонде Украины поясняют, что для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность. При определении права на выплату учитывается не только уже накопленный стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Важно! Размер пенсии зависит от группы инвалидности. Для I группы она составляет 100% пенсии по возрасту, для II группы – уже 90%, а для III группы – всего 50%. Если человек обратился в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после установления инвалидности, выплату назначают со дня приобретения этого статуса.

Кто может получить социальную помощь

Если страхового стажа недостаточно для назначения пенсии, человек может оформить государственную социальную помощь через органы социальной защиты населения.

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Такую поддержку предоставляют, в частности, людям с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, отдельным лицам с инвалидностью I группы, а также малообеспеченным гражданам в возрасте от 65 лет, не имеющим права на пенсию.

Размер помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен, поэтому лицам с инвалидностью I группы выплачивают 2 595 гривен, II группы – 2 076 гривен, III группы – 1 557 гривен.

Отдельные надбавки также предусмотрены для детей с инвалидностью и лиц, осуществляющих уход за ними.

Что еще оказывает государство в поддержке

Помимо денежных выплат, люди с инвалидностью могут воспользоваться и другими видами государственной поддержки. В зависимости от оснований для установления инвалидности это могут быть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатные или льготные лекарства по рецепту, а также другие социальные гарантии, предусмотренные законодательством.