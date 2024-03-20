Раніше за усіх інших: хто може вийти на пенсію достроково

Аби вийти на пенсію за віком у 2024 році, треба дожити до 60 років та набути 31 років стажу. Проте є люди, які можуть вийти на законний відпочинок ще раніше.

Хто піде на відпочинок раніше

Дійсно, деякі особи можуть вийти на пенсію раніше ніж у 60 років. На це впливає їх професія або стан здоров'я.

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До таких людей належать:

Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Як подати заяву на достроковий вихід на пенсію

Щоб вийти на дострокову пенсію, доведеться написати відповідну заяву та подати наступні документи:

заява на дострокову пенсію;

посвідчення особи (оригінал та його копія);

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП);

довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Які документи можуть попросити у ПФУ додатково

довідка про надбавки до пенсії;

копія посвідчень, що підтверджують право на пільги;

свідоцтво про одруження;

довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює);

свідоцтво про народження дитини.

Усі документи для ПФУ можна подати у будь-який зручний спосіб – особисто, поштою або через вебсайт.