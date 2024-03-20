Як отримати додатковий стаж
Цього року один із батьків, який перебував у декреті протягом трьох років, може отримати додатковий страховий стаж до основного. Він складе також 3 роки, але за умови, що особа не працювала на жодній роботі поки доглядала за дитиною.
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Ще однією умовою для отримання стажу є отримання державної допомоги протягом декрету.
Які документи потрібні
- витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.
Якщо один із батьків був у декреті протягом 12 років, бо доглядав за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба додати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;
- посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;
- підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;
- заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.