Як отримати додатковий стаж

Цього року один із батьків, який перебував у декреті протягом трьох років, може отримати додатковий страховий стаж до основного. Він складе також 3 роки, але за умови, що особа не працювала на жодній роботі поки доглядала за дитиною.

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Ще однією умовою для отримання стажу є отримання державної допомоги протягом декрету.

Зауважте! Якщо відповідний період особі не зарахували до стажу, потрібно самостійно звернутися до ПФУ з документами.

Які документи потрібні

витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);

свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

Якщо один із батьків був у декреті протягом 12 років, бо доглядав за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба додати такі документи: