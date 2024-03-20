Как получить дополнительный стаж
В этом году один из родителей, который находился в декрете в течение трех лет, может получить дополнительный страховой стаж к основному. Он составит также 3 года, но при условии, что лицо не работало ни на одной работе пока ухаживала за ребенком.
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Еще одним условием для получения стажа является получение государственной помощи в течение декрета.
Какие документы нужны
- выписка из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.
Если один из родителей был в декрете в течение 12 лет, потому что ухаживал за ребенком, которая пострадала от аварии на ЧАЭС, надо добавить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти;
- удостоверение ребенка, пострадавшего вследствие ЧАЭС;
- подтверждение того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;
- заявление о том, что мать/отец не пользовались чернобыльской льготой по пункту 13 ст. 30 закона о соцзащите украинцев, пострадавших из-за ЧАЭС.