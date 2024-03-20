Как получить дополнительный стаж

В этом году один из родителей, который находился в декрете в течение трех лет, может получить дополнительный страховой стаж к основному. Он составит также 3 года, но при условии, что лицо не работало ни на одной работе пока ухаживала за ребенком.

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Еще одним условием для получения стажа является получение государственной помощи в течение декрета.

Заметьте! Если соответствующий период лицу не зачислили в стаж, нужно самостоятельно обратиться в ПФУ с документами.

Какие документы нужны

выписка из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.

Если один из родителей был в декрете в течение 12 лет, потому что ухаживал за ребенком, которая пострадала от аварии на ЧАЭС, надо добавить следующие документы: