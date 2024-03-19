Какие ошибки самые распространенные
Поэтому при устройстве на новую работу стоит обращать внимание на корректность заполнения трудовой книжки, чтобы избежать проблем с ПФУ. Часто из-за них лицу могут недосчитать стаж или неправильно начислить пенсию.
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Чаще всего ошибки допускают в таких данных:
- дата; название должности; название предприятия или компании; номер и дата приказа; подпись руководителя и его ФИО, печать;
- должны быть зафиксированы изменения в названии предприятия или их реорганизация;
- записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предыдущих записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.
Особенно важно проконтролировать правильное заполнение документов при изменении фамилии. Однако еще 3 года назад в Украине начали работать электронные трудовые книжки. Поэтому теперь работодатели должны отправлять в ПФУ копии трудовых книжек своих подопечных.
Решение о начислении лицу страхового стажа принимает конкретное должностное лицо, а не система.