Чья пенсия больше не будет расти

Вместе с индексацией выросли и пенсии лиц, чьи выплаты зависят от прожиточного минимума. В частности это касается ветеранов войны.

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Именно для ветеранов, которые получили инвалидность вследствие войны, правительство решило "заморозить" выплаты после мартовской индексации. Так произошло из-за увеличения количества таких лиц и недостатка денег в госбюджете. Именно поэтому чиновники заранее приостановили рост.

Напомним! Это происходит согласно постановлениям Кабмина: №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с изменениями.

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