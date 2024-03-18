Кто может уйти на пенсию раньше

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.

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Однако некоторые категории лиц могут получить пенсию раньше указанного срока.

Среди них:

люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;

женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения;

жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые погибли;

ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;

лица предпенсионного возраста, которым расторгнут трудовой договор в связи с состоянием здоровья;

работники, которые работали в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;

люди с редкими болезнями.

Как подать заявление

Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд, лицу необходимо представить следующие документы:

Заявление на получение досрочной пенсии. Удостоверение личности (оригинал и его копия). Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы. Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПП). Справка о доходах за период страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Дополнительно могут понадобиться следующие документы: