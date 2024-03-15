Кому полагается пенсия по потере кормильца

Нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию по потере кормильца. Речь идет о тех членах, которые находились на содержании умершего.

Читайте также Денежная помощь для пенсионеров на ВОТ: кто получит выплаты от ООН

Заметьте, что в список нетрудоспособных членов семьи относятся:

муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет,

дети до 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет,

дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет,

дети-сироты – до 23 лет,

жена или муж, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Обратите внимание! Пенсия в связи с потерей кормильца детям назначается независимо от того, были они на его иждивении или нет.

Кто может получить социальную пенсию

Те лица, которые не приобрели обязательного страхового стажа могут получать социальную пенсию от государства.

Напоминаем, что в этом году требования к стажу изменились: для выхода на пенсию в 60 лет теперь нужны не 30 лет стажа, а уже 31 год. Для выхода в 63 года на пенсию – 21 год, а в 65 лет – 15 лет. Поэтому, до 2028 года, требования к страховому стажу будут расти каждый раз на год.

Социальную пенсию делят на 3 вида:

По возрасту – социальная помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста и не имеют достаточного трудового стажа для оформления пенсии,

– социальная помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста и не имеют достаточного трудового стажа для оформления пенсии, По состоянию здоровья – назначается лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа,

– назначается лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа, По потере кормильца – выплачивается несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Размер государственной социальной помощи привязан к прожиточному минимуму. Таким образом, в 2024 социальная пенсия составляет 2 361 гривну. Оформить ее можно, обратившись в органы соцзащиты с такими документами: