Кому полагается пенсия по потере кормильца
Нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию по потере кормильца. Речь идет о тех членах, которые находились на содержании умершего.
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Заметьте, что в список нетрудоспособных членов семьи относятся:
- муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет,
- дети до 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет,
- дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет,
- дети-сироты – до 23 лет,
- жена или муж, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
Кто может получить социальную пенсию
Те лица, которые не приобрели обязательного страхового стажа могут получать социальную пенсию от государства.
Социальную пенсию делят на 3 вида:
- По возрасту – социальная помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста и не имеют достаточного трудового стажа для оформления пенсии,
- По состоянию здоровья – назначается лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа,
- По потере кормильца – выплачивается несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.
Размер государственной социальной помощи привязан к прожиточному минимуму. Таким образом, в 2024 социальная пенсия составляет 2 361 гривну. Оформить ее можно, обратившись в органы соцзащиты с такими документами:
- заявлением;
- паспортом и документом, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;
- справкой ПФУ об имеющемся страховом стаже;
- декларацией о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;
- копией решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).