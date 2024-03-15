Кто может получить помощь

В ПФУ сообщили, что пенсионеры, в частности ВПО, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

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Напомним! Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2023 года № 781 "О реализации совместного с Всемирной продовольственной программой ООН проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Перечень таких пенсионеров формируется в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ. Эти выплаты осуществляются без обращения лица в ВПП или ПФУ.

Право на такую помощь имеют лица, которые:

получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие ЧАЭС, других доплат к пенсиям, установленных законодательством);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 № 309);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и / или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 № 332 "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам".

Выплаты прекращаются, если пенсионер не соответствует одному из указанных условий.

Пенсионерам из каких областей заплатят

Выплата осуществляется пенсионерам, которые проживают в регионах активных или возможных военных действий. К ним относятся такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Выплаты дополнительной денежной помощи проводят

для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, – на их банковские счета;

для пенсионеров, которые получают пенсию через АО "Укрпочта", – с января 2024 года путем выплаты через отделения АО "Укрпочта".

Обратите внимание! Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования.