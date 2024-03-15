Кому належиться пенсія за втратою годувальника

Непрацездатні члени сім'ї можуть отримати пенсію за втратою годувальника. Йдеться про тих членів, які перебували на утриманні померлого.

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Зауважте, що до списку непрацездатних членів сім’ї належать:

чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років,

діти до 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років,

діти, які навчаються – до завершення навчання, але не довше 23 років,

діти-сироти – до 23 років,

дружина або чоловік, один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Зверніть увагу! Пенсія у зв'язку з втратою годувальним дітям призначається незалежно від того, були вони на його утриманні чи ні.

Хто може отримати соціальну пенсію

Ті особи, які не набули обов'язкового страхового стажу можуть отримувати соціальну пенсію від держави.

Нагадуємо, що цьогоріч вимоги до стажу змінилися: для виходу на пенсію у 60 років тепер потрібні не 30 років стажу, а вже 31 рік. Для виходу у 63 роки на пенсію – 21 рік, а у 65 років – 15 років. Відтак, до 2028 року, вимоги до страхового стажу зростатимуть щоразу на рік.

Соціальну пенсію поділяють на 3 види:

За віком – соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії,

– соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії, За станом здоров’я – призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу,

– призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу, За втратою годувальника – виплачується неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Розмір державної соціальної допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму. Таким чином, у 2024 соціальна пенсія становить 2 361 гривню. Оформити її можна, звернувшись до органів соцзахисту з такими документами: