Хто має право на пільги

Український уряд затвердив механізм надання пільг пенсіонерам, який закріплено у постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з урядовою постановою, від оплати комунальних послуг на 100% звільняються:

вчителі,

бібліотекарі,

медичні працівники,

працівники культури, які проживають у сільській місцевості.

Ці категорії громадян отримують повну компенсацію за житлово-комунальні послуги.

Інші форми державної підтримки пенсіонерів

Більшість пенсіонерів мають можливість отримувати субсидії, які частково компенсують витрати на житлово-комунальні послуги. Розмір такої допомоги визначається на основі сукупного доходу пенсіонера та вартості послуг.

Важливо! Особливі умови передбачені для тих, хто проживає в будинках без централізованого опалення. Таким громадянам надається субсидія на придбання твердого палива. Ця допомога виплачується раз на рік, а її розмір може досягати 21 000 гривень.

Державна підтримка у вигляді пільг і субсидій спрямована на зменшення фінансового навантаження на пенсіонерів.

Зауважте! Зокрема, звільнення від оплати комунальних послуг є важливим заходом для підтримки громадян, які працювали в соціально значущих сферах.