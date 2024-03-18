Чия пенсія більше не зростатиме

Разом з індексацією зросли і пенсії осіб, чиї виплати залежать від прожиткового мінімуму. Зокрема це стосується ветеранів війни.

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Саме для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, уряд вирішив "заморозити" виплати після березневої індексації. Так сталося через збільшення кількості таких осіб та нестачу грошей у держбюджеті. Саме тому чиновники заздалегідь призупинили зростання.

Нагадаємо! Це відбувається згідно з постановами Кабміну: №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року зі змінами.

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