Економіка злетіла на 11%: як Киргизстан заробляє мільярди на санкціях проти Росії

Поки західні країни намагаються тиснути на економіку Росії, несподівано Киргизстан перетворилася на гігантський логістичний хаб. Він забезпечив потік товарів до Москви, спровокувавши небачений будівельний та фінансовий бум у державі.

Як Киргизстан заробляє на санкціях

Минулого року ВВП Киргизстану злетів на цілих 11%, пише The New York Times (NYT).

Однак головним драйвером цього дива став реекспорт товарів з Китаю та Європи до Росії.

Річ у тім, що після запровадження західних санкцій проти Москви у 2022 році саме Киргизстан перетворився на один із тих каналів, через які до російського ринку продовжили надходити товари.

Через колишню радянську республіку безперебійно йдуть:

автомобілі;

електроніку;

побутову техніку;

транспортне обладнання;

інше обладнання, частина якого може мати подвійне призначення;

платежі за такі товари.

Оскільки обидві країни перебувають у митному союзі, тому товари не обкладаються додатковими зборами. Відтак цей маршрут надзвичайно вигідний для Киргизстану.

За оцінками Азійського банку розвитку, саме обслуговування російських потреб забезпечило до 40% економічного зростання країни за останні чотири роки.

Показово, що експорт ЄС до Киргизстану торік зріс до 2,5 мільярда доларів, тобто був приблизно у вісім разів більше, ніж у 2021 році.

Що відбувається життям звичайних громадян?

Економічне зростання спровокувало будівельну лихоманку в Бішкеку. Один із її символів став 27-поверховий Royal Tower, який будує компанія Royal.

Перший хмарочос у Киргизстані, в історії Киргизстану,

– говорить забудовник Мірлан Акжигітов.

Проте для більшості населення цей економічний бум обернувся падінням реального рівня життя. Особливо це стосується людей із невисокими доходами.

Інфляція в країні міцно тримається на рівні 11%, через що ціни на базові продукти та оренду житла стрімко летять вгору.

Усе зростання та дивіденди дістаються досить вузькій групі людей: тим, хто працює у фінансовому секторі, будівництві, логістиці, а також людям, близьким до держави,

– пояснив киргизький економіст Азамат Акєєв.

Тим часом сам економічний бум уже викликає побоювання щодо його стійкості. Міжнародний валютний фонд попередив Киргизстан про ризики перегріву економіки, а зростання цін почало впливати на попит.

Нагадаємо, західні партнери вже неодноразово попереджали владу Киргизстану про наслідки допомоги Кремлю та запроваджували точкові санкції проти місцевих компаній. Зокрема, США та ЄС фіксували аномальний стрибок імпорту пральних машин з Європи до Киргизстану. Ці товари часто розбирають на мікрочипи для ремонту російського військового обладнання.