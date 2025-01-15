Міністерство фінансів США дізналося, як Росія змогла обійти санкції через інші країни. Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву відомства.

Дивіться також Найбільшу нафтову компанію у світі змусять піти з Росії, – Financial Times

Мінфін США протидіє спробам Росії уникнути санкцій

США ввели санкції, які перешкоджають Кремлю отримувати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для війни в Україні.

Так Міністерство фінансів Сполучених Штатів встановило, що росіяни організували схему ухилення від санкцій через суб’єкти в Китайській Народній Республіці. Серед них – китайські компанії, які беруть участь у постачанні та виробництві російських планерних бомб і ударних безпілотників "Ланцет" і "Гарпія-А1".

За допомогою партнерів Росія проводила транскордонні платежі за секретні товари. Росія та Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ, які сприяють безготівковому розрахунку за так звані підсанкційні товари.

Крім того, Мінфін США визначив ще одну фінансову установу в Киргизькій Республіці. Йдеться про банк "Керемет", який координував дії з російськими офіційними особами. Через нього країна-агресорка оплачувала імпорт та отримувала платежі за експорт, чим обходила міжнародні санкції.

Усі організації, які Росія використовувала для обходу обмежень, теж потрапили під санкції США.

Сполучені Штати також оголосили про санкції проти майже 100 організацій військово-промислового комплексу та понад 150 фізичних та юридичних осіб.

Нові санкції проти російських підприємств

Раніше США запровадили санкції проти російської компанії "Запорізька АЕС", Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії, та інших компаній і осіб, пов'язаних з військовою сферою Росії. Також до списку потрапили окремі особи, які підтримують фінансові махінації та порушення санкційних режимів.