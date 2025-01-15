Министерство финансов США узнало, как Россия смогла обойти санкции через другие страны. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление ведомства.

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Минфин США противодействует попыткам России избежать санкций

США ввели санкции, которые препятствуют Кремлю получать доступ к товарам, необходимых для создания оружия для войны в Украине.

Так Министерство финансов Соединенных Штатов установило, что россияне организовали схему уклонения от санкций через субъекты в Китайской Народной Республике. Среди них – китайские компании, которые участвуют в поставке и производстве российских планерных бомб и ударных беспилотников "Ланцет" и "Гарпия-А1".

С помощью партнеров Россия проводила трансграничные платежи за секретные товары. Россия и Китай работают над созданием региональных клиринговых платформ, которые способствуют безналичному расчету за так называемые подсанкционные товары.

Кроме того, Минфин США определил еще одно финансовое учреждение в Кыргызской Республике. Речь идет о банке "Керемет", который координировал действия с российскими официальными лицами. Через него страна-агрессор оплачивала импорт и получала платежи за экспорт, чем обходила международные санкции.

Все организации, которые Россия использовала для обхода ограничений, тоже попали под санкции США.

Соединенные Штаты также объявили о санкциях против почти 100 организаций военно-промышленного комплекса и более 150 физических и юридических лиц.

Новые санкции против российских предприятий

Ранее США ввели санкции против российской компании "Запорожская АЭС", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, и других компаний и лиц, связанных с военной сферой России. Также в список попали отдельные лица, которые поддерживают финансовые махинации и нарушения санкционных режимов.