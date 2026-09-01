Українські удари дронами спровокували аномальний попит на сталь в Росії

Російська металургія несподівано отримала потужний імпульс для зростання на тлі загального економічного спаду. Проте справжня причина такого пожвавлення виявилася вкрай неприємною для країни-агресорки.

Чому у Росії підскочив попит на сталь

Російська металургія несподівано отримала потужний імпульс для зростання на тлі загального економічного спаду. Проте справжня причина такого пожвавлення виявилася вкрай неприємною для країни-агресорки, пише Bloomberg.

Попит на сталь та ціни на внутрішньому ринку Росії різко пішли вгору через необхідність відновлювати інфраструктуру після успішних атак українських безпілотників. Зокрема, вартість арматури, яка використовується для захисних споруд та укриттів, злетіла аж на 74% з початку року.

Такий стрибок цін навіть змусив Федеральну антимонопольну службу РФ розпочати розслідування в середині серпня. Російські компанії гачково намагаються захистити свої нафтопереробні заводи від дронів, зводячи будівельні ліси, де арматура є ключовим елементом.

Чи триватиме ейфорія російських металургів довго

Хоча компанії на кшталт "Сєвєрсталь" чи Магнітогорського металургійного комбінату отримали тимчасовий позитив, їхня радість буде недовгою. Вже наприкінці серпня ціни на метал знову почали падати.

До того ж експорт російської сталі зазнає нищівного удару через логістичні колапси. Постачання з чорноморського порту Новоросійськ серйозно порушені вже понад два тижні, що тисне на експортні ціни та позбавляє окупантів валютної виручки.

Які події передували цій ситуації на ринку Росії

З червня Україна суттєво посилила удари по російських нафтопереробних заводах та портах, що вже призвело до масштабного дефіциту пального в Росії. Крім того, серйозних руйнувань зазнали склади гігантів електронної комерції Wildberries та Ozon, завдавши збитків логістичним мережам на мільярди доларів.

На тлі цієї кризи минулого місяця Володимир Путін навіть дозволив державі брати під тимчасовий контроль критично важливі підприємства, які виявилися недостатньо захищеними від українських атак. Водночас російський центробанк у своїх прогнозах до 2027 року змушений закладати величезні витрати саме на відновлення знищених виробничих потужностей.

До слова, у Росії почалася нова хвиля паливної кризи. Після короткого перепочинку ситуація на ринку бензину знову погіршилася через рекордну кількість українських ударів по російських нафтопереробних заводах.