"Другий китайський шок" накриває Європу: як ЄС захищає свій ринок та робочі місця

Насувається масштабна торговельна криза, яка здатна перекроїти глобальні ринки та завдати нищівного удару по ключових виробництвах. Західні лідери вже готують безпрецедентні заходи, щоб зупинити агресивну економічну експансію зі Сходу.

Що загрожує європейському ринку та до чого тут Китай

Насувається масштабна торговельна криза, яка здатна перекроїти глобальні ринки та завдати нищівного удару по ключових виробництвах, повідомляє Politico. Західні лідери вже готують безпрецедентні заходи, щоб зупинити агресивну економічну експансію зі Сходу.

Європейський Союз опинився перед загрозою масштабної економічної кризи, яка може знищити стратегічні галузі промисловості. Щоб зупинити навалу дешевого імпорту, Єврокомісія готує Акт про промислове прискорення (IAA). Цей документ має жорстко обмежити китайські інвестиції в електромобілі, сировину та сонячні панелі, а також заборонити компаніям з КНР брати участь у державних закупівлях ЄС.

Якщо перша хвиля китайського експорту у 2001 році вдарила по виробниках текстилю та меблів, то зараз під прицілом опинилося технологічне майбутнє Європи – від акумуляторів до вітрових турбін. Ситуація настільки критична, що автогігант Volkswagen готується до скорочення 100 тисяч працівників та закриття чотирьох заводів у Німеччині. "Будь-яка компанія, що бере гроші європейських платників податків, повинна захищати їхні робочі місця", – наголосив головний лобіст Volkswagen у Брюсселі Себастьян Шаффер.

Які рішення передували цьому кроку та що відомо про передісторію конфлікту

Торговельний дефіцит ЄС з Китаєм вже сягнув 1 мільярда євро на день. Лише за першу половину 2025 року імпорт китайських авто та запчастин зріс із 14,5 до понад 20 мільярдів євро, свідчать дані Eurostat. Раніше Німеччина побоювалася гнівити Пекін, але криза власного автопрому змусила уряд Фрідріха Мерца вимагати від Єврокомісії жорстких дій. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн ще минулого місяця попереджала, що Європа не терпітиме постійних дисбалансів, які штучно підживлюються китайськими державними субсидіями.

Берлін та інші європейські столиці тиснуть на Єврокомісію, вимагаючи затвердити конкретні захисні заходи вже до наступного місяця. За словами головного економіста Центру європейських реформ Сандера Тордуара, Акт про промислове прискорення залишається чи не єдиним інструментом порятунку. Якщо Європа не наважиться застосувати ці торговельні обмеження зараз, наслідки для її економічного суверенітету будуть незворотними.

Тим часом, після початку повномасштабної війни проти України Росія стрімко втратила доступ до західних ринків, фінансів і технологій та дедалі сильніше прив'язалася до Китаю. А той отримав можливість використовувати залежність Москви у власних інтересах.