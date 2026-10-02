G7 вивільнить 100 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів

Лідери країн G7 провели віртуальну зустріч, присвячену ситуації на світових енергетичних ринках. Зокрема, вони домовилися через Міжнародне енергетичне агентство вивільнити 100 мільйонів барелів нафти протягом 4 місяців

Під час зустрічі лідери "Великої сімки" погодилися, що мають спільно забезпечити стабільні поставки енергоносіїв і захистити споживачів та бізнес від подорожчання. Про це йдеться у заяві лідерів G7.

Про що ще домовилися лідери G7 на тлі енергетичної кризи?

Процес вивільнення нафти зі стратегічних резервів має розпочатися негайно.

Значну частину запасів дизельного пального планують вивільнити вже протягом перших 20 днів.

Найближчими днями представники країн обговорять, чи потрібно збільшувати обсяги вивільнення дизелю.

Також країни G7 домовилися координувати ремонти своїх нафтопереробних заводів, щоб вони не зупинялися одночасно.

За можливості країни також тимчасово збільшать завантаження НПЗ.

Крім того, G7 закликала держави з великими нафтопереробними потужностями наростити виробництво нафтопродуктів, зокрема дизельного пального.

Країни G7 підтвердили, що не планують обмежувати експорт енергоносіїв одна до одної. Водночас вони закликали інших виробників не запроваджувати заборони, які можуть ще більше дестабілізувати ринки.

Окремо лідери "Великої сімки" засудили дії Ірану, які, за їхньою оцінкою, впливають на міжнародну торгівлю та енергетичну безпеку. Вони закликали відновити вільне судноплавство через Ормузьку протоку та відзначили зусилля США щодо забезпечення руху товарів через цей маршрут.

Водночас G7 заявила, що продовжить санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що подорожчання дизельного пального пов'язане не з війною на Близькому Сході, а з ударами України по російських НПЗ.

За його словами, українські атаки швидко виводять із ладу заводи, які виробляють дизель.