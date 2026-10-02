В ходе встречи лидеры "Большой семерки" согласились, что должны совместно обеспечить стабильные поставки энергоносителей и защитить потребителей и бизнес от роста цен. Об этом говорится в заявлении лидеров G7.

О чем еще договорились лидеры G7 на фоне энергетического кризиса?

Процесс высвобождения нефти из стратегических резервов должен начаться немедленно.

Значительную часть запасов дизельного топлива планируется выпустить уже в течение первых 20 дней.

В ближайшие дни представители стран обсудят, нужно ли увеличивать объемы высвобождения дизельного топлива.

Также страны G7 договорились координировать ремонты своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они не останавливались одновременно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По возможности страны также временно увеличат загрузку НПЗ.

Кроме того, G7 призвала государства с большими нефтеперерабатывающими мощностями нарастить производство нефтепродуктов, в частности дизельного топлива.

Страны "Большой семерки" подтвердили, что не планируют ограничивать экспорт энергоносителей друг в друга. В то же время они призвали других производителей не вводить запреты, которые могут еще больше дестабилизировать рынки.

Отдельно лидеры "Большой семерки" осудили действия Ирана, которые, по их оценке, влияют на международную торговлю и энергетическую безопасность. Они призвали возобновить свободное судоходство через Ормузский пролив и отметили усилия США по обеспечению движения товаров по этому маршруту.

В то же время G7 заявила, что продлит санкции против России.

Напомним, ранее президент СШАДональд Трампзаявил, что подорожание дизельного топлива связано не с войной на Ближнем Востоке, а с ударами Украины по российским НПЗ.

По его словам, украинские атаки быстро выводят из строя заводы, производящие дизельное топливо.