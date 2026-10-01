Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Каковы подробности заявлений Трампа?

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон решил не передавать Киеву некоторые "мощные боеприпасы". При этом американский лидер отказался уточнить, о каком именно оружии идет речь и почему Украина просила о его передаче.

По словам Трампа, Силы обороны Украины якобы не располагают самолетами и другой специальной техникой для запуска соответствующих типов американских боеприпасов.

Обвинения в росте цен на топливо

Помимо отказа в поставках оружия, президент США выступил с рядом критических заявлений в адрес Украины, обвинив Киев в подорожании дизельного топлива на мировом рынке. Он заявил, что топливный кризис стал следствием регулярных атак украинских беспилотников на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

"Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", – посетовал Трамп.

Американский президент также добавил, что во время контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским жаловался на отсутствие согласия со стороны Киева приостановить удары по российским НПЗ. По мнению Трампа, вывод из строя этих заводов создает глобальные экономические проблемы.

Переговорный трек и вопросы ПВО

Отметим, что это не первое неоднозначное заявление американского лидера относительно военной помощи Украине. Как уже сообщалось на нашем сайте, во время недавних встреч в Нью-Йорке также активно обсуждалась " возможность предоставления Украине лицензий на собственное производство ракет" для систем ПВО Patriot.

Ранее мы сообщали, что Украина в течение длительного времени призывала США разрешить самостоятельное производство ракет-перехватчиков на фоне острого дефицита средств ПВО.

Несмотря на предварительные сигналы о готовности передать технологии более старых версий, окончательная реализация решения до сих пор находится на стадии согласования между Вашингтоном и американскими оборонными корпорациями.