"24 Канал" собрал основные заявления политиков.

Что сказали Трамп и Зеленский перед переговорами?

21:29, 22 сентября

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что во время встречи с Зеленским обсудит возможность производства систем Patriot в Украине.

21:28, 22 сентября

Президент США заявил, что намерен обсудить соответствующие вопросы с лидером Китая Си Цзиньпином.

Трамп назвал предстоящую встречу перспективной и подчеркнул хорошие отношения между Вашингтоном и Пекином.

21:27, 22 сентября

Трамп назвал законопроект Линдси Грэма о России "очень жестким", отвечая на вопрос о возможности его применения.

21:25, 22 сентября

Президент Владимир Зеленский сообщил, что готов приехать в Майами на встречу с участием 27 стран.

В то же время Дональд Трамп отметил, что не знает, присоединится ли к ней Владимир Путин.

По его словам, российский лидер хочет встретиться с ним и Зеленским, а также стремится положить конец войне, поскольку в результате боевых действий гибнет много людей.

В то же время Трамп отметил, что встреча в Майами может состояться слишком быстро.

21:23, 22 сентября

Президент США заявил, что не ожидает прямого конфликта между Великобританией и Россией, несмотря на обеспокоенность британской стороны.

"Великобритания очень обеспокоена угрозой прямого конфликта между Великобританией и Россией. Так, я думаю, что этого не произойдет", – заявил американский президент.

Трамп также сообщил, что вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива и нефтепереработки в целом еще рассматривается.

21:23, 22 сентября

Трамп отдельно отметил удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Он заявил, что атаки повлияли на российское производство и цены на дизельное топливо, создав для России серьезные проблемы.

21:22, 22 сентября

Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение договоренности о прекращении войны.

По его словам, и Владимир Зеленский, и Владимир Путин хотят встречи и мира.

Они оба хотят положить конец войне,
– подчеркнул Дональд Трамп.

21:19, 22 сентября

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуть свои территории и заключить соглашение о прекращении войны.

Может ли Украина вернуть все свои территории? Я думаю, что соглашение будет. Мы обсуждали соглашения с президентом Путиным. Точно так же что-то подобное произойдет,
– заявил глава государства.

21:15, 22 сентября

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает с помощью Дональда Трампа как можно скорее завершить войну, желательно еще до начала зимы.

Он также поблагодарил президента США за личную поддержку и за двухпартийную поддержку в Конгрессе.