"24 Канал" собрал основные заявления политиков.
Что сказали Трамп и Зеленский перед переговорами?
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что во время встречи с Зеленским обсудит возможность производства систем Patriot в Украине. Президент США заявил, что намерен обсудить соответствующие вопросы с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал предстоящую встречу перспективной и подчеркнул хорошие отношения между Вашингтоном и Пекином. Трамп назвал законопроект Линдси Грэма о России "очень жестким", отвечая на вопрос о возможности его применения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что готов приехать в Майами на встречу с участием 27 стран. В то же время Дональд Трамп отметил, что не знает, присоединится ли к ней Владимир Путин. По его словам, российский лидер хочет встретиться с ним и Зеленским, а также стремится положить конец войне, поскольку в результате боевых действий гибнет много людей. В то же время Трамп отметил, что встреча в Майами может состояться слишком быстро. Президент США заявил, что не ожидает прямого конфликта между Великобританией и Россией, несмотря на обеспокоенность британской стороны. "Великобритания очень обеспокоена угрозой прямого конфликта между Великобританией и Россией. Так, я думаю, что этого не произойдет", – заявил американский президент. Трамп также сообщил, что вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива и нефтепереработки в целом еще рассматривается. Трамп отдельно отметил удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Он заявил, что атаки повлияли на российское производство и цены на дизельное топливо, создав для России серьезные проблемы. Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение договоренности о прекращении войны. По его словам, и Владимир Зеленский, и Владимир Путин хотят встречи и мира. Они оба хотят положить конец войне, Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуть свои территории и заключить соглашение о прекращении войны. Может ли Украина вернуть все свои территории? Я думаю, что соглашение будет. Мы обсуждали соглашения с президентом Путиным. Точно так же что-то подобное произойдет, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает с помощью Дональда Трампа как можно скорее завершить войну, желательно еще до начала зимы. Он также поблагодарил президента США за личную поддержку и за двухпартийную поддержку в Конгрессе.
– подчеркнул Дональд Трамп.
– заявил глава государства.
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что во время встречи с Зеленским обсудит возможность производства систем Patriot в Украине.
Президент США заявил, что намерен обсудить соответствующие вопросы с лидером Китая Си Цзиньпином.
Трамп назвал предстоящую встречу перспективной и подчеркнул хорошие отношения между Вашингтоном и Пекином.
Трамп назвал законопроект Линдси Грэма о России "очень жестким", отвечая на вопрос о возможности его применения.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что готов приехать в Майами на встречу с участием 27 стран.
В то же время Дональд Трамп отметил, что не знает, присоединится ли к ней Владимир Путин.
По его словам, российский лидер хочет встретиться с ним и Зеленским, а также стремится положить конец войне, поскольку в результате боевых действий гибнет много людей.
В то же время Трамп отметил, что встреча в Майами может состояться слишком быстро.
Президент США заявил, что не ожидает прямого конфликта между Великобританией и Россией, несмотря на обеспокоенность британской стороны.
"Великобритания очень обеспокоена угрозой прямого конфликта между Великобританией и Россией. Так, я думаю, что этого не произойдет", – заявил американский президент.
Трамп также сообщил, что вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива и нефтепереработки в целом еще рассматривается.
Трамп отдельно отметил удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Он заявил, что атаки повлияли на российское производство и цены на дизельное топливо, создав для России серьезные проблемы.
Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение договоренности о прекращении войны.
По его словам, и Владимир Зеленский, и Владимир Путин хотят встречи и мира.
Они оба хотят положить конец войне,
Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуть свои территории и заключить соглашение о прекращении войны.
Может ли Украина вернуть все свои территории? Я думаю, что соглашение будет. Мы обсуждали соглашения с президентом Путиным. Точно так же что-то подобное произойдет,
Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает с помощью Дональда Трампа как можно скорее завершить войну, желательно еще до начала зимы.
Он также поблагодарил президента США за личную поддержку и за двухпартийную поддержку в Конгрессе.