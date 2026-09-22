24 Канал зібрав основне із заяв політиків.
Що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами?
Також очільник Білого дому повідомив, що під час зустрічі із Зеленським обговорить можливість виробництва систем Patriot в Україні. Президент США заявив, що має намір обговорити відповідні питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп назвав майбутню зустріч перспективною та наголосив на добрих відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Трамп назвав законопроєкт Ліндсі Грема щодо Росії "дуже суворим", відповідаючи на запитання про можливість його застосування. Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий приїхати до Майамі на зустріч за участю 27 країн. Водночас Дональд Трамп зазначив, що не знає, чи приєднається до неї Владімір Путін. За його словами, російський лідер хоче зустрічі із ним та Зеленським, а також прагне завершити війну, оскільки внаслідок бойових дій гине багато людей. Водночас Трамп зауважив, що зустріч у Майамі може відбутися занадто швидко. Президент США сказав, що не очікує прямого конфлікту між Великою Британією та Росією, попри занепокоєння британської сторони. "Велика Британія дуже турбується через загрозу прямого конфлікту між Британією і Росією. Так, я думаю, що цього не станеться", – висловився американський президент. Трамп також повідомив, що питання можливого обмеження експорту дизельного пального та загалом нафтопереробки ще розглядається. Трамп окремо відзначив удари України по російських нафтопереробних підприємствах. Він заявив, що атаки вплинули на російське виробництво та ціни на дизельне пальне, створивши для Росії серйозні проблеми. Дональд Трамп заявив, що вважає можливим досягнення домовленості щодо завершення війни. За його словами, і Володимир Зеленський, і Володимир Путін хочуть зустрічі та миру. Вони обоє хочуть завершити війну, Зеленський наголосив, що Україна прагне повернути свої території та укласти угоду про завершення війни. Чи може Україна забрати назад всі свої території? Я думаю, що буде угода. Ми говорили за угоди з президентом Путіним. Так само щось таке станеться, Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує за допомогою Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну, бажано ще до початку зими. Він також подякував президенту США за особисту підтримку та за двопартійну підтримку в Конгресі.
– підкреслив Дональд Трамп.
– висловився глава держави.
Також очільник Білого дому повідомив, що під час зустрічі із Зеленським обговорить можливість виробництва систем Patriot в Україні.
Президент США заявив, що має намір обговорити відповідні питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Трамп назвав майбутню зустріч перспективною та наголосив на добрих відносинах між Вашингтоном і Пекіном.
Трамп назвав законопроєкт Ліндсі Грема щодо Росії "дуже суворим", відповідаючи на запитання про можливість його застосування.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий приїхати до Майамі на зустріч за участю 27 країн.
Водночас Дональд Трамп зазначив, що не знає, чи приєднається до неї Владімір Путін.
За його словами, російський лідер хоче зустрічі із ним та Зеленським, а також прагне завершити війну, оскільки внаслідок бойових дій гине багато людей.
Водночас Трамп зауважив, що зустріч у Майамі може відбутися занадто швидко.
Президент США сказав, що не очікує прямого конфлікту між Великою Британією та Росією, попри занепокоєння британської сторони.
"Велика Британія дуже турбується через загрозу прямого конфлікту між Британією і Росією. Так, я думаю, що цього не станеться", – висловився американський президент.
Трамп також повідомив, що питання можливого обмеження експорту дизельного пального та загалом нафтопереробки ще розглядається.
Трамп окремо відзначив удари України по російських нафтопереробних підприємствах.
Він заявив, що атаки вплинули на російське виробництво та ціни на дизельне пальне, створивши для Росії серйозні проблеми.
Дональд Трамп заявив, що вважає можливим досягнення домовленості щодо завершення війни.
За його словами, і Володимир Зеленський, і Володимир Путін хочуть зустрічі та миру.
Вони обоє хочуть завершити війну,
Зеленський наголосив, що Україна прагне повернути свої території та укласти угоду про завершення війни.
Чи може Україна забрати назад всі свої території? Я думаю, що буде угода. Ми говорили за угоди з президентом Путіним. Так само щось таке станеться,
Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує за допомогою Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну, бажано ще до початку зими.
Він також подякував президенту США за особисту підтримку та за двопартійну підтримку в Конгресі.