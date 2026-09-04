"Газпром" знайшов заміну Європі: Росія збільшила поставки газу майже на 70%

Втрата європейського ринку змусила російський "Газпром" гарячково шукати нові шляхи для збуту своїх ресурсів. Тепер Росія активно переорієнтовує потоки на азійські країни, намагаючись прив'язати до себе нових енергетичних партнерів.

Куди "Газпром" качає газ

З початку 2026 року "Газпром" збільшив постачання блакитного палива до країн Центральної Азії майже на 70%. Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер, пише російський "Інтерфакс".

За його словами, насамперед йдеться по три країни регіону:

Казахстан;

Киргизстан;

та Узбекистан.

Найпоказовішою є ситуація з Узбекистаном. Країна ще у 2023 році стала нетто-імпортером природного газу та почала купувати його у Росії.

У 2025 році "Газпром" поставив Узбекистану 6,48 мільярда кубометрів газу – на 15% більше, ніж за попередній рік.

Водночас Киргизстан щороку споживає близько 500 мільйонів кубометрів російського газу. При цьому Москва вже закріплюється на місцевому ринку, оскільки країна уклала довгострокові контракти з "Газпромом" до 2040 року для забезпечення своїх ТЕЦ

Казахстан також нарощує апетити. Національна компанія QazaqGaz імпортувала 4,4 мільярда кубометрів у 2025 році, а цьогоріч обсяги можуть сягнути 6 мільярдів.

У Казахстані російський газ наразі постачають споживачам у Західноказахстанській, Костанайській та Актюбінській областях, а також хочуть газифікувати північні регіони.

Хто залишається головним покупцем

Втім, головним покупцем російського газу все ж залишається Китай.

У 2026 році Газпром планує збільшити прокачку до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру" з 38,8 до 40 мільярдів кубометрів. Загалом же, враховуючи транзит через Казахстан, Росія розраховує експортувати на китайський ринок близько 50 мільярдів кубометрів газу до кінця поточного року.

Однак Китай не поступається прагненням Москви розширити її газову експансію. Пекін так і не погоджує будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", який обговорюють понад 10 років. Москва критично потребує його для компенсації втраченого європейського ринку, але Китай, зі свого боку, вимагає значно знизити ціну на газ.