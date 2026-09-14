Росія тимчасово перекриває Вірменії газ: Єреван вже знайшов вихід

Постачання російського газу до Вірменії тимчасово припинять на десять днів. Але Єреван запевнив населення, що дефіциту палива не буде, оскільки вже є домовленість про додаткові поставки з іншого напрямку.

Чому Росія зупиняє постачання

Транзит природного газу до Вірменії призупинять із 15 до 25 вересня, повідомила "Газпром Вірменія".

Офіційною причиною такого кроку називають ремонт на магістральному газопроводі, який проводитимуть на території Росії.

У зв’язку з проведенням комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт на магістральному газопроводі "Північний Кавказ – Закавказзя" буде тимчасово призупинено постачання природного газу до Вірменії зазначеним газопроводом,

– йдеться в повідомленні компанії.

Для Вірменії це важливе питання, адже країна значно залежить від російських енергоресурсів. За підрахунками, торік 82% імпорту газу надходило саме з Росії.

Звідки Вірменія візьме газ

Попри тимчасову зупинку імпорту з Росії, "Газпром Вірменія" не очікує проблем із газопостачанням для споживачів.

На час ремонту потреби планують покривати за рахунок власних резервів Вірменії та додаткових обсягів газу з Ірану.

Компанія наголосила, що споживачі отримуватимуть газ стабільно протягом усього ремонту. У зазначений період безперебійне та надійне газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься без обмежень,

– зазначили в "Газпром Вірменія".

Нагадаємо, Вірменія, не маючи виходу до моря та власних великих газових родовищ, історично опинилася у глибокій енергетичній залежності від Москви. Росія роками використовувала це для збереження впливу в регіоні, постачаючи левову частку енергоресурсів.

Проте останнім часом Єреван шукає шляхи для диверсифікації джерел постачання, а також намагається поглибити співпрацю з Євросоюзом. Через це у Кремлі вже почали погрогрожувати країні цінами на газ.