Почему Россия приостанавливает поставки

Транзит природного газа в Армению будет приостановлен с 15 по 25 сентября, сообщила "Газпром Армения".

Официальной причиной такого шага называют ремонт на магистральном газопроводе, который будет проводиться на территории России.

В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ – Закавказье" будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу,

– говорится в сообщении компании.

Для Армении это важный вопрос, ведь страна в значительной степени зависит от российских энергоресурсов. По подсчетам, в прошлом году 82% импорта газа поступало именно из России.

Откуда Армения возьмет газ

Несмотря на временную остановку импорта из России, "Газпром Армения" не ожидает проблем с газоснабжением потребителей.

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На время ремонта потребности планируется покрывать за счет собственных резервов Армении и дополнительных объемов газа из Ирана.

Компания подчеркнула, что потребители будут стабильно получать газ на протяжении всего ремонта. В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений,

– отметили в "Газпром Армения".

Напомним, Армения, не имея выхода к морю и собственных больших газовых месторождений, исторически оказалась в глубокой энергетической зависимости от Москвы. Россия годами использовала это для сохранения влияния в регионе, поставляя львиную долю энергоресурсов.

Однако в последнее время Ереван ищет пути диверсификации источников поставок, а также пытается углубить сотрудничество с Евросоюзом. Из-за этого в Кремле уже начали угрожать стране повышением цен на газ.