Готівковий ринок валюти: наскільки впав курс долара за 2023 рік

Внаслідок дій НБУ на початку повномасштабної війни, виникла множинність курсів. Поступово значення готівкового долара почало знижуватися.

Яка ситуація на готівковому ринку була у грудні

У грудні 2023 року курс готівкового долара зріс на 0,4% і становив 37,83 гривні. Для порівняння, у грудні 2022 року він був вищим на 5,9%.

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Торік НБУ ввів низку важливих нововведень, зокрема з 1 грудня зняв обмеження з фінансових установ на продаж готівкової валюти. Завдяки цьому рішенню, у банків з'явилася можливість знизити курс. Цьому сприяла покупка валюти на міжбанку за зниженою ціною.

При цьому вартість долара при інтервенціях зросла з 36,18 до 37,21 гривні за долар. У кінці грудня цей показник був уже 38 гривень за долар.

Що було на готівковому ринку у 2023 році

Потрібно розуміти, що курс долара торік впав. У 2022 році, внаслідок повномасштабного вторгнення, він зріс на 47,7% і склав 40,19 гривні, до того цей показник був 27,21 гривні за долар.

Протягом 2023 року середній готівковий курс євро також зменшився, загалом на 1,5% і становив 41,17 гривні. У 2022 році цей показник був 41,81 гривні.

Попри усі реформи НБУ, в кінці грудня долар знову почав зростати. Найбільше на це вплинуло проведення значної кількості фінансових операцій, пов'язаних з бюджетом. Тоді курс долара збільшився до 39 гривень.