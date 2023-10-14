Який курс гривні чекає Україну: експерти прогнозують два варіанти

Курс гривні до долара змінюватиметься. Після останніх змін НБУ очікується, що гривня почне девальвувати. Відповідно до цього долар зросте у ціні. Втім цікаво, наскільки це відбуватиметься стрімко.

Чого чекати у майбутньому від курсу

Як пояснив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, коливання, що будуть у початковий період після введення гнучкого курсу, не серйозні, бо вони будуть у межах лише декількох копійок.

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Такі коливання допоможуть учасникам ринку звикнути до нефіксованого курсу.

У майбутньому варто очікувати, що днів, коли гривня слабшатиме, буде трохи більше, ніж навпаки. Таким чином, регулятор зможе домогтися керованого послаблення валюти,

– додає Михайло Демків.

Експерт прогнозує, що спершу варто очікувати плавну девальвацію гривні — до 36,93 гривні, а потім і вище.

Олег Курінний, дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку, каже, що НБУ стримуватиме будь-які сильні "гойдалки" як в один бік, так і у другий. І ще пояснює, що процес встановлення курсу буде девальваційний, тому гривня слабшатиме, але помірно.

Наскільки може змінитися курс гривні

Прогнозуються декілька варіантів, як саме може змінитися курсу:

Перший – нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар.

нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар. Другий – курс гривні зберігається на рівні 36,6 – 37 гривень за долар до кінця жовтня. Водночас в листопаді курс просідає у 2 чи 3 заходи.

Отже безготівковий курс можуть вивести навіть на рівень 41 – 41,4 гривні за долар. Про це свідчать й натяки від Міністерства фінансів, каже Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital. Це через те, що у бюджеті на 2024 рік закладено середній курс на рівні 41,4 гривні за долар.