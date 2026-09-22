Виплати пенсіонерам захищені: Україна отримала 841 мільйон доларів

Держава знайшла потужний ресурс для забезпечення найважливіших соціальних видатків цієї осені. Це рішення знімає напругу навколо виплат для мільйонів українців.

Куди спрямують отримані мільйони

Держава знайшла потужний ресурс для забезпечення найважливіших соціальних видатків цієї осені: Україна успішно залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під надійні гарантії уряду Канади. Ці кошти цільовим призначенням підуть на відшкодування видатків державного бюджету, зокрема, на виплати українським пенсіонерам. Про такий фінансовий транш офіційно повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, це життєво необхідне фінансування вдалося залучити в межах масштабного проєкту PEACE in Ukraine. Відповідні домовленості були успішно досягнуті ще у вересні цього року.

"Дякую Уряду Канади та Світовому банку за важливу і щасливу допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету", – наголосив Сергій Корецький у своєму зверненні.

Для пересічного пенсіонера це означає головне: держава має чим перекрити бюджетну діру, тож затримки базових соціальних виплат не передбачається.

Зверніть увагу! Ця ініціатива вже стала справжнім фінансовим щитом для нашої держави в умовах повномасштабної війни. Загальний обсяг фінансування проєкту на сьогодні вже сягнув вражаючої позначки у 54,3 мільярда доларів.

Як зазначив прем'єр, наразі це найбільший інвестиційний проєкт за всю історію існування Світового банку. Саме він залишається одним із ключових механізмів, який тримає на плаву фінансову стійкість України та гарантує, що соціальні зобов'язання перед громадянами будуть виконані попри всі економічні удари ворога.

До слова, держава має законні важелі, аби суттєво зменшити щомісячні надходження на рахунки літніх людей. Такий фінансовий удар стає неприємним сюрпризом для тих, хто вчасно не владнав паперові справи.