Куда будут направлены полученные миллионы

Государство нашло мощный ресурс для обеспечения важнейших социальных расходов этой осенью: Украина успешно привлекла 841 миллион долларов от Всемирного банка под надежные гарантии правительства Канады. Эти средства будут целевым образом направлены на возмещение расходов государственного бюджета, в частности, на выплаты украинским пенсионерам. Об этом финансовом транше официально сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, это жизненно необходимое финансирование удалось привлечь в рамках масштабного проекта PEACE in Ukraine. Соответствующие договоренности были успешно достигнуты еще в сентябре этого года. "Благодарю правительство Канады и Всемирный банк за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного бюджетного дефицита", – подчеркнул Сергей Корецкий в своем обращении. Для рядового пенсионера это означает главное: у государства есть чем покрыть бюджетную дыру, поэтому задержек с базовыми социальными выплатами не предвидится.

Обратите внимание! Эта инициатива уже стала настоящим финансовым щитом для нашего государства в условиях полномасштабной войны. Общий объем финансирования проекта на сегодняшний день уже достиг впечатляющей отметки в 54,3 миллиарда долларов.

Как отметил премьер, на данный момент это крупнейший инвестиционный проект за всю историю существования Всемирного банка. Именно он остается одним из ключевых механизмов, поддерживающих финансовую устойчивость Украины и гарантирующих, что социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, несмотря на все экономические удары врага.

К слову, у государства есть законные рычаги, чтобы существенно сократить ежемесячные поступления на счета пожилых людей. Такой финансовый удар становится неприятным сюрпризом для тех, кто вовремя не уладил бумажные дела.