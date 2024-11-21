Зимова допомога від ЮНІСЕФ: скільки українців вже отримали 21 800 гривень

ЮНІСЕФ спільно з Мінреінтеграції надали фінансову підтримку українцям у прифронтових регіонах. Грошову допомогу отримали сім’ї з дітьми, які проживають у зоні близькості до лінії зіткнення.

Скільки українців отримали по 21 800 гривень

Більше ніж 103 тисячі українців вже отримали допомогу від організації, зокрема по 21 800 гривень для сімей з дітьми, які живуть в зоні 30 кілометрів від лінії зіткнення, передає 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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Наразі грошову допомогу у розмірі 21 800 гривень, а з нею і впевненість у тому, що проведуть цю зиму в теплі, вже отримали 103 358 людей, включно з 44 024 дітьми,

– розповіли в Мінреінтеграції.

Разом з цим, відомство повідомило, що виплати в рамках спільного проєкту з Мінреінтеграції продовжуються.