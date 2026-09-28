Гроші на виживання: Швеція закликає ЄС віддати Україні кредити 2027 року вже зараз

Європа готується до безпрецедентних фінансових кроків заради підтримки нашої держави у найближчі місяці. На столі опинилися креативні рішення, які можуть суттєво змінити графік надходження мільярдних коштів.

Чому Європа має змінити правила фінансування вже зараз?

Напередодні надзвичайно складної зими Швеція закликає країни ЄС різко збільшити двосторонню підтримку України та достроково виділити кредитні кошти, заплановані аж на 2027 рік. З такою ініціативою виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед засіданням Ради ЄС, про що пише Укрінформ.

За словами урядовця, Європа має бути відкритою до будь-яких креативних рішень, щоб надати Києву максимум ресурсу в найкритичніший момент.

Ми відкриті до будь-яких креативних рішень,

– наголосив Йонсон.

Він додав, що загальноєвропейський кредит не повинен замінювати пряму двосторонню допомогу від окремих держав.

Наразі левову частку допомоги забезпечують країни Північної Європи, Німеччина та Нідерланди. Стокгольм наполягає на справедливому розподілі навантаження, адже інвестиції в Україну – це прямі вкладення у безпеку всієї Європи.

Зверніть увагу! Окремий удар готується по економіці ворога. Міністр закликав запровадити нові жорсткі санкції, візові обмеження та розпочати реальне полювання на тіньовий флот РФ, який допомагає Кремлю фінансувати війну.

Які рішення щодо протидії агресору ухвалювалися раніше

Варто нагадати, що Швеція вже тривалий час реалізує власну національну стратегію щодо Росії. Вона передбачає системні обмежувальні заходи проти держави-агресора та проактивний підхід до блокування російського тіньового флоту. Гібридні атаки Москви, запевняють у Стокгольмі, лише посилюють рішучість ЄС підтримувати Україну до перемоги.

Раніше ми писали, що доля мільярдів Росії знову опинилася в центрі палких європейських дискусій, про це говорила очільниця зовнішньополітичного відомства Швеції Марія Мальмер Стенергард. Поки одні країни вимагають рішучого фінансового удару по ворогу, інші відверто гальмують процес через власні страхи.