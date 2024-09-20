Хто має право на 2 пенсії одразу
20 вересня 2024, 10:49Читать новость на русском
Джерело:Соціальна платформа
Особи, які мають інвалідність можуть отримувати дві виплати одразу. Проте це стосується далеко не всіх людей цієї категорії.
Хто може отримати 2 пенсії одразу
На дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили свого годувальника. Проте для цього потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.
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Соцдопомога по інвалідності складає:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).