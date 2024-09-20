Хто може отримати 2 пенсії одразу

На дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили свого годувальника. Проте для цього потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.

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Соцдопомога по інвалідності складає: