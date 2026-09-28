Понад 25 тисяч гривень: хто в Україні може отримувати пенсію більшу за максимальну

В Україні діє максимальний розмір пенсійної виплати. Водночас для окремих категорій громадян пенсію можуть розрахувати у більшому розмірі за спеціальними законами.

Кому призначають спеціальні пенсії

Загальний максимальний розмір пенсії в Україні у 2026 році обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб і становить 25 950 гривень, пише ПФУ.

Однак, окрім стандартних виплат за віком, діє система спеціальних пенсій. Вони призначаються за окремими законами для конкретних професійних категорій. Йдеться, зокрема, про:

державних службовців;

суддів, зокрема тих, хто після виходу у відставку отримує щомісячне довічне грошове утримання;

прокурорів;

військовослужбовців та деяких інших силовиків;

судових експертів;

народних депутатів України;

посадовців Національного банку України;

членів Кабінету Міністрів України;

посадовців органів місцевого самоврядування;

науковців;

журналістів, які підпадають під відповідні умови;

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Втім, сама робота в певній професії автоматично не означає, що людина отримає спецпенсію. Для кожної категорії передбачені свої вимоги щодо стажу, віку, посади чи інших обставин.

Які обмежувальні коефіцієнти діють

Водночас під час дії воєнного стану до суми спецпенсії, що перевищує максимальний поріг, застосовують обмежувальні коефіцієнти.

Наразі діють такі обмеження:

для суми від 10 до 11 прожиткових мінімумів – 0,5 або 50%;

понад 11 прожиткових мінімумів до 13 – 0,4 або 40%;

більш як 13 прожиткових мінімумів 17 – 0,3 або 30%;

понад 17 прожиткових мінімумів до 21 – 0,2 або 20%;

для суми більш як 21 прожитковий мінімум – 0,1 або 10%.

Важливо, що ці коефіцієнти застосовуються не до всієї пенсії, а лише до відповідної частини, яка перевищує встановлений поріг.

Наприклад, якщо розрахований розмір спецпенсії становить 30 тисяч гривень:

перші 25 950 гривень виплачуються повністю;

на наступні 2 595 гривень застосовується коефіцієнт 0,5;

на решту 1 455 гривень діє коефіцієнт 0,4.

У результаті фактична виплата становитиме близько 27 829 гривень.

При цьому законодавство визначає категорії громадян, яких обмежувальні коефіцієнти не торкаються.

Знижувальні коефіцієнти не застосовуються до військових та силовиків, які захищають країну від російської агресії або брали участь у захисті України починаючи з 2014 року. Також повні виплати без коефіцієнтів зберігаються за членами сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Нагадаємо, право на виняток з обмеження суми максимальної пенсії підтверджують за відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які Пенсійний фонд отримує в порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів.