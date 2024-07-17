Знижка 100% на комуналку: які пенсіонери не платять за ЖКП

Деякі пенсіонери, що проживають у сільській місцевості, мають право на пільги на комунальні послуги. Зокрема вони можуть взагалі не платити за ЖКП.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки

Знижку 100% на оплату ЖКП, придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть отримати пенсіонер, які працювали на окремих професіях в сільській місцевості та й живуть там після виходу на пенсію.

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До таких професій належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на цій посаді.

Також варто врахувати, що пільгу призначають, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривні.

Її надають на 12 місяців після звернення, але не більше ніж до кінця поточного року. Користуватися знижкою може лише сам пенсіонер.