Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки
Знижку 100% на оплату ЖКП, придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть отримати пенсіонер, які працювали на окремих професіях в сільській місцевості та й живуть там після виходу на пенсію.
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До таких професій належать:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Також варто врахувати, що пільгу призначають, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривні.
Її надають на 12 місяців після звернення, але не більше ніж до кінця поточного року. Користуватися знижкою може лише сам пенсіонер.