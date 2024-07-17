Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату комуналки

Знижку 100% на оплату ЖКП, придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть отримати пенсіонер, які працювали на окремих професіях в сільській місцевості та й живуть там після виходу на пенсію.

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До таких професій належать:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Також варто врахувати, що пільгу призначають, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривні.

Її надають на 12 місяців після звернення, але не більше ніж до кінця поточного року. Користуватися знижкою може лише сам пенсіонер.